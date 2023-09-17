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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Kastamonu'da çıkan yangında 10 ev yandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 10 ev yandı.

Özgür Alantor, Erkut Kargın  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Kastamonu'da çıkan yangında 10 ev yandı Fotoğraf: Erkut Kargın/AA

Kastamonu

Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın diğer evlere de sıçradı.

İhbar üzerine köye, Kastamonu Belediyesi, Araç ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 10 ev yandı.

Yangına müdahale için bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Yangının ormanlık alana sıçramaması için helikopterin de desteğiyle söndürme çalışmaları devam ediyor.

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