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Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sefa Eradan, Özgür Alantor  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Erkut Kargın/AA

Kastamonu

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Hoca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt ve İnebolu itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ve akşam saatlerinde başlayan yağmurun da etkisiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucu yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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