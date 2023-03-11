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Gündem, Asrın felaketi

BAE, depremzedelere 215 uçakla yardım malzemesi gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 215 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı.

İbrahim Khazen, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
BAE, depremzedelere 215 uçakla yardım malzemesi gönderdi

İstanbul

BAE Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna ilişkin bilgi verildi.

Depremden etkilenen bölgelere destek için "Yiğit Süvari 2" operasyonunun devam ettiği belirtildi.

Operasyon kapsamında Türkiye ve Suriye'ye 215 uçakla 5 bin 975 ton insani yardım ulaştığı ifade edildi.

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