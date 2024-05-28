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Kastamonu ve Sinop için kuvvetli yağış uyarısı

Kastamonu ve Sinop için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Kastamonu ve Sinop için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun güney ve doğusuyla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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