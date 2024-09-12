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Kastamonu, Sinop ve Samsun için sağanak uyarısı

Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Esra Ağaçyetiştiren  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Kastamonu, Sinop ve Samsun için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta Kastamonu'nun doğusu, Sinop'un iç kesimleri ve Samsun'un batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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