Kastamonu, Sinop ve Samsun için sağanak uyarısı
Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta Kastamonu'nun doğusu, Sinop'un iç kesimleri ve Samsun'un batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.