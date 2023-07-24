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Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Talip Demirci  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Talip Demirci - AA

Antalya

Göl mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Kaş Belediyesi ekiplerince müdahale ediliyor.

Sazlık alanın bataklık olması nedeniyle müdahaleyi güçlükle yapan ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.


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