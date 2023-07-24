Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Antalya
Göl mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Kaş Belediyesi ekiplerince müdahale ediliyor.
Sazlık alanın bataklık olması nedeniyle müdahaleyi güçlükle yapan ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
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