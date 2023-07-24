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Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetledi.

Tuğba Altun  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı lanetledi

Ankara

Bakanlık, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrarlanan saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kopenhag’da bugün kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamları, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır." ifadeleri kullanıldı.

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