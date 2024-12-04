Dolar
34.76
Euro
36.48
Altın
2,647.50
ETH/USDT
3,710.90
BTC/USDT
95,664.00
BIST 100
9,918.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Japonya Veliaht Prensi Akshino Fumihito'yu kabul etti. -VTR-
logo
Gündem

Kartalkaya'ya kar yağdı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

Mehmet Emin Gürbüz  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Kartalkaya'ya kar yağdı

Bolu

Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan merkezde, yapay karlamayla kar kalınlığı 75 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezinde bulunan otellerden 2'si 6 Aralık'ta sezonu açacak.

Sezon öncesinde otellerde ve pistlerde hazırlıklar tamamlanırken, rezervasyonlar yüzde 75'e ulaştı.

Öte yandan Bolu kent merkezinde aralıklarla sağanak etkili oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Halil Falyalı suç örgütü soruşturması tamamlandı
Bakan Işıkhan: Kamu personelinin şartlarını iyileştirmeye devam edeceğiz
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Lütfi Doğan için anma mesajı
Kartalkaya'ya kar yağdı
Hakkari'de üs bölgelerinde karla mücadele çalışması sürüyor

Benzer haberler

Halil Falyalı suç örgütü soruşturması tamamlandı

Halil Falyalı suç örgütü soruşturması tamamlandı

Bakan Işıkhan: Kamu personelinin şartlarını iyileştirmeye devam edeceğiz

Kartalkaya'ya kar yağdı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Huzur ve güveni hissettiği an herkes toprağına dönmek istiyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Huzur ve güveni hissettiği an herkes toprağına dönmek istiyor
Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi karla mücadele çalışmalarını tamamladı

Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi karla mücadele çalışmalarını tamamladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bizim amacımız, KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke olması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bizim amacımız, KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke olması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet