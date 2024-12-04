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Hakkari'de üs bölgelerinde karla mücadele çalışması sürüyor

Hakkari'de kar nedeniyle yolu kapanan üs bölgelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ulaş Güven  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Hakkari'de üs bölgelerinde karla mücadele çalışması sürüyor

Hakkari

Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle bazı üs bölgelerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kapalı 28 üs bölgesi yolundan 26'sı açıldı.

Bölgede kapalı yolların açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

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