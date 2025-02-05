Dolar
35.96
Euro
37.48
Altın
2,864.99
ETH/USDT
2,813.30
BTC/USDT
98,405.00
BIST 100
9,772.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kartalkaya'daki otel yangınında yaralanan 2 kişi taburcu edildi

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında yaralanan 2 kişi taburcu edildi.

Mehmet Emin Gürbüz  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Kartalkaya'daki otel yangınında yaralanan 2 kişi taburcu edildi

Bolu

Otelde 21 Ocak'ta çıkan yangında yaralananlardan Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan 2 kişinin tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen 2 kişiyle Bolu'da tedavi gören yaralı kalmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 938 deprem meydana geldi
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Kartalkaya'daki otel yangınında yaralanan 2 kişi taburcu edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz

Benzer haberler

Kartalkaya'daki otel yangınında yaralanan 2 kişi taburcu edildi

Kartalkaya'daki otel yangınında yaralanan 2 kişi taburcu edildi

DSÖ, Sudan'da hastaneleri hedef alan saldırılardan endişe duyuyor

Yüksek binalarda modern yangın söndürme sistemlerinin kullanılması zorunlu

Japonya, tıbbi destek amacıyla Gazzelileri ülkeye kabul etmeyi değerlendiriyor

Japonya, tıbbi destek amacıyla Gazzelileri ülkeye kabul etmeyi değerlendiriyor
Kalabalık mekanlardaki yangın riskine karşı alınabilecek önlemler büyük felaketleri önleyebilir

Kalabalık mekanlardaki yangın riskine karşı alınabilecek önlemler büyük felaketleri önleyebilir
Ankara'da inşaat alanında yangın çıktı

Ankara'da inşaat alanında yangın çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet