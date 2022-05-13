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Kartal'da İSKİ'ye ait su borusu patladı

Kartal'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Zafer Arslan   | 13.05.2022
Kartal'da İSKİ'ye ait su borusu patladı Fotoğraf: Zafer Arslan/AA

İstanbul

Cumhuriyet Mahallesi E5 Yanyol'da İSKİ'ye ait içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Borudan tazyikle çıkan su, metrelerce yükseğe çıktı.

Vatandaşların üzerine bölgeye gelen İSKİ ekipleri suyun akışını durdurarak tamir için çalışmalara başladı.

Patlama nedeniyle E5 Yanyol'da trafik yoğunluğu yaşandı.

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