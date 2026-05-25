Kars'ta taşkın nedeniyle bazı ev ve iş yerleri zarar gördü

İlçede günlerdir aralıklarla etkili olan yağışlar nedeniyle Aras Nehri'nin bazı bölgelerinde taşkın meydana geldi. Taşkın suları nedeniyle ilçeye bağlı Akçay köyünde bazı ev, iş yerleri ve bir akaryakıt istasyonu su altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 5 ev, 2 iş yeri ile bir akaryakıt istasyonu taşkından zarar gördü.

İl Özel İdaresi ekiplerinin suyun tahliyesine başladığı bölgede, AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmasını sürdürüyor.