Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Milli Aile Haftası"na ilişkin paylaşım Paylaşımda, "Bugün aileyi korumak ve güçlendirmek yalnızca sosyal bir mesele değil, ülkemizin yarınlarına dair stratejik bir sorumluluk ve milli beka meselesidir." denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Milli Aile Haftası'na ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Milli Aile Haftası'nın, ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya başlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda aile, geleceğimizin, nüfus yapımızın ve milli gücümüzün teminatıdır. Bugün aileyi korumak ve güçlendirmek yalnızca sosyal bir mesele değil, ülkemizin yarınlarına dair stratejik bir sorumluluk ve milli beka meselesidir. Milli Aile Haftası'nın, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı ile aynı günlere denk gelmesini ayrıca çok anlamlı buluyoruz. 86 milyonluk büyük Türkiye ailemizin Milli Aile Haftası kutlu olsun."

Paylaşımda, Kurban Bayramı ve Milli Aile Haftası için hazırlanan videoya da yer verildi.