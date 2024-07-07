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Kars'ta su baskınları, Ağrı'da sel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları, Ağrı'da sel meydana geldi.

Hüseyin Demirci, Cüneyt Çelik, Abdullah Söylemez  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Kars'ta su baskınları, Ağrı'da sel Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde aralıklarla yağan sağanak etkisini artırdı.

Caddelerde su baskınları oldu, bazı rögarlar tıkandı. Vatandaşlar yollarda güçlükle yürüyebildi.

Erenler Mahallesi'nde iki evin bodrum katını ve odunluklarını, İnönü Mahallesinde de bir mobilya deposunu su bastı. Bazı eşyalar zarar gördü. Sarıkamış Belediyesine bağlı ekipler su baskını yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Feyzullah Özkan, yağmurun birden bastırdığını belirterek, "Aniden yağmur yağdı, bizim menfezler, rögarlar tıkandı. İtfaiyeyi aradık arkadaşlar geldi, tıkanan yerleri açtı. Şükür her hangi bir zayiat yoktur." dedi.

Vatandaşlardan Erdem İrtürk, "Yağmur bir anda bastırdı, inşallah sele dönüşmez, aralıklarla devam ediyor." diye konuştu.

Bu arada Kars merkezinde de etkili olan yağışa birlikte çakan şimşekler şehri aydınlattı.

Ağrı'da sel tarım arazileri ve yollara zarar verdi

Ağrı'da da sağanak etkili oldu.

Tutak ilçesine bağlı Palandöken ve Sorguçlu köylerinde sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

Sel köylerdeki tarım arazileri ve yollara da zarar verdi.

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