Kars'ta sis uçak seferlerini aksattı

Kars
Kars'ta etkili olan sis nedeniyle iki uçak seferinde 3 saat gecikme yaşandı.
Kentte iki gündür etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını da aksatıyor.
Sis nedeniyle Kars'tan İstanbul'a yapılması planlanan iki uçak seferi 3 saat gecikmeli gerçekleşti.
Öte yandan, kara yollarındaki yoğun sis dolayısıyla sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.