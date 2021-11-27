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Aydın’da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dün gece etkili olan sağanak, bazı köy evlerinde ve yollarda hasara yol açtı.

Gökhan Düzyol   | 27.11.2021
Aydın’da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Aydın

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Şirindere Mahallesi’nde kuvvetli rüzgar ve sağanaktan 15 ev zarar gördü.

Çok sayıda zeytin ağacı ile elektrik direği devrildi.

Bazı mezar taşları yerinden söküldü. Devrilen ağaç, bir otomobile zarar verdi.

İstiklal Mahallesi’nden geçen Yalkıdere Çayı'nda taşkın oluştu. 

AYDEM Elektrik ve jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi ekipleri iş makineleriyle bölgede çalışma yaptı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya bölgede inceleme yaparak bilgi aldı.

Şirindere Mahallesi Muhtarı Muharrem Efe, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmurla birlikte hortum da gözlemlediklerini belirterek "Allah'a şükür can kaybımız yok. Maddi anlamda bir sıkıntı var. Buna da şükür. Köylülerimizle yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz." dedi. 

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