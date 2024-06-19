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Kars'ta sel nedeniyle bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu

Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.

Cüneyt Çelik  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Kars'ta sel nedeniyle bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu

Kars

Kars'ın Kağızman ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu sele neden oldu.

Sel nedeniyle Kağızman'a bağlı Ağdam, Taşburun, Aydınkavak ve Bulanık köylerinde bazı ev ve ahırlarda hasar meydana geldi.

Ağdam köyünden geçen kanalın taşmasıyla oluşan selde yaklaşık 10 ahır yıkıldı, 20'ye yakın eve de su girdi.

İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Servis ve DSİ ekipleri sevk edildi.

Ekipler köylerde oluşan hasarın tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan da köylerde incelemelerde bulundu.

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