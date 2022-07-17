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Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Hüseyin Demirci   | 17.07.2022
Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Kars

İlçeye bağlı Karakurt Orman Bölgesi, Mescitli köyü ormanlık alanında, henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine Sarıkamış Orman İşletmesi personeli, arazöz, su tankerleri ve iş makinalarıyla yangın yerine kısa sürede ulaştı.

Ormanlık alanda çıkan örtü yangını yaklaşık 3 saat süren çalışmanın sonunda kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Yetkililer, çevre köylerdeki vatandaşları ve çobanları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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