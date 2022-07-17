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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kasapoğlu Yozgat'ta ziyaretlerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat'ta ziyaretlerde bulundu.

Ergün Haktanıyan, Ömer Ertuğrul   | 17.07.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kasapoğlu Yozgat'ta ziyaretlerde bulundu Fotoğraf: Berke Bayur/AA

Yozgat

Oktay ve Kasapoğlu, Çekerek Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek, HAVELSAN, ASELSAN ve TUSAŞ gibi kurumların stantlarını gezip yetkililerden bilgi aldı. Oktay ve Kasapoğlu'na, savunma sanayisinde kullanılan araçların maketi hediye edildi.

TÜBİTAK Tasarım Atölyesi'nde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi alan Oktay ve Kasapoğlu, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Ziyaretlerine ilçedeki millet bahçesini gezerek devam eden Oktay ve Kasapoğlu, daha sonra Çekerek Barajı'ndan tekne ile lavanta adasına geçti.

Lavanta adasında hasat yapan kadınlarla sohbet eden Oktay ile Kasapoğlu, fotoğraf çektirdi.

Daha sonra geçilen yemekte Bakan Kasapoğlu, Yozgat'ın yöresel lezzetlerinden testi kebabının testisini kırdı.

Oktay da yapımı devam eden Çekerek Camisi'ni inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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