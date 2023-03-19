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Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Hüseyin Demirci  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars

Sarıkamış ilçesinin 2 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağları ile Çatal Dere bölgesinde kar yağışı etkili oldu.

Bölgedeki ormanlık alanlar karla beraber beyaza büründü.

Yağbasan köyü çayırlık alanına gelen göçmen kuşlardan angutlar dere kenarlarında yiyecek aradı.

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Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

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