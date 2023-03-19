Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.
Kars
Sarıkamış ilçesinin 2 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağları ile Çatal Dere bölgesinde kar yağışı etkili oldu.
Bölgedeki ormanlık alanlar karla beraber beyaza büründü.
Yağbasan köyü çayırlık alanına gelen göçmen kuşlardan angutlar dere kenarlarında yiyecek aradı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.