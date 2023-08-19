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Kars'ta günlük 50 bin metreküp atık su arıtılacak

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars Atık Su Toplama ve Arıtma Tesisi'nde altyapının 250 bin nüfus kapasitesine göre ayarlandığını ve günlük 50 bin metreküp suyun arıtılacağını bildirdi.

Cüneyt Çelik  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Kars'ta günlük 50 bin metreküp atık su arıtılacak Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Kars Kalesi arkasındaki alanda kurulan Kars Atık Su Toplama ve Arıtma Tesisi ikmalinde incelemelerde bulunan Çalkın, Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Çalkın, atık su tesisinde ciddi çalışmaların yapıldığını belirterek, "17,5 kilometre bir kolektör hattı çekilecek. İnşallah günlük 50 bin metreküp atık su arıtma tesisinde arıtılmış olacak ve 140 bin nüfusa hitap edecek bir tesis haline gelecek. Altyapısını 250 bin nüfus kapasiteye göre ayarlanmış bir arıtma tesisinden söz ediyoruz. Bu tesisi 2025'te bitirmeyi öngörüyoruz. Kars Çayı'ndaki temiz su hasretini gidermiş olacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevre konusunda hassas olduğunu anımsatan Çalkın, şunları kaydetti:

"Kars'ımızın son 100 yıldaki en önemli projelerinden biri diyebileceğimiz bir proje hayata geçti. Bugün beton atılarak binalarımızın çalışmasına başlandı. İnşallah o eski dönemdeki Kars Çayı hasretini de gidermiş olacağını düşünüyorum. Tekrar çocuklarımızın bu arıtma tesisinden sonra suya girebileceğini umut ediyorum. Kars Çayı'nın kenarında çaylarımızı yudumlarken o hoşlanmadığımız kokuları bundan sonra hissetmeyeceğiz."

Çalkın, tesisin Kars Barajı'na temiz su depolayacağını ve 47 bin 578 hektarlık sulama alanına temiz nitelikli kaliteli su verileceğini de sözlerine ekledi.

İnceleme esnasında milletvekili Çalkın'a AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Kişli de eşlik etti.

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