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Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde depremzedeler için köy evlerinin yapımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Çolaklı köyünde, evleri yıkılan ya da ağır hasar alan afetzedeler için yapımına başlanan konutların inşası devam ediyor.

Muzaffer Çağlıyaner  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde depremzedeler için köy evlerinin yapımı sürüyor Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Osmaniye

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen köydeki afetzedeler için yapımına başlanan 36 konuttan temeli atılan 22'sinde çalışmalar sürüyor.

Evleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzede köylüler, tek kat olarak planlanan ve radye temel sistemiyle yapılan 3 artı 1 evlerin bir an önce bitirilmesini bekliyor.

"Gerçekten evlerimiz çok sağlam oluyor"

Köy muhtarı Adem Sönmez, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerde 110 haneli köylerinde çok sayıda evin zarar gördüğünü söyledi.

Depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzedeler için hemen harekete geçildiğini anlatan Sönmez, "Allah'ım devletimize zarar zeval vermesin. Depremin olduğu ilk andan itibaren jandarmamız, kaymakamlığımız, valiliğimiz, AFAD hemen bizimle irtibat kurdu. Yaralılarımıza ilk müdahaleyi yaptılar. Çadırdı, yiyecekti ne gerekiyorsa bütün gayretiyle, gücüyle yanımızdaydılar." diye konuştu.

Sönmez, evini kaybedenler için de nisan ayında hemen çalışmaların başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"22'sinin temelleri atıldı. Devletimizden Allah razı olsun. İnsanlarımız çadırlarda ama bizim de biraz sabretmemiz lazım. Devletimizin elinden geleni yaptığına inanıyoruz, gözümüzle de görüyoruz. Buraya adeta zırhlı bir ev yapılıyor. Bizim köyde yıllardır inşaat ustalığı yapan vatandaşlarımız, 'Biz ömrümüzde bu kadar demiri, betonu, hiçbir binada, inşaatta görmedik.' diyorlar. Gerçekten evlerimiz çok sağlam oluyor."

Köy sakinlerinden Yusuf Salman da depremde evini kaybettiğini, büyük bir felaket atlattıklarını anlatarak, "Allah'tan can kaybımız yok. Devletimizden Allah razı olsun, köyümüzde evler yapıyorlar. Evleri gördük, çok sağlam, adeta 'kalekol' gibiler. İnşallah en kısa zamanda teslim edilir ve bu evlerde yaşamaya başlarız." dedi.

Depremzede Nuri Kocaman da bir kısmının kaba inşaatı tamamlanan evlerin çok güzel olduğunu ve bir an önce bitirilip yerleşmeyi beklediklerini kaydetti.

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