Kars'ta etkili olan sel araç ve hayvanları sürükledi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak sonucu oluşan sel, araç ve hayvanları sürükledi, bazı evlerde su baskınına neden oldu.
Kars
İlçeye bağlı İnkaya köyünde öğleden sonra etkili olan sağanak sele dönüştü.
Sel, araçlar ve hayvanları sürükleyerek götürdü. Köyün ortasından geçen derenin taşması ve köprülerin tıkanması sonucu çok sayıda evi de su bastı.
Araç ve evlerde hasar oluşurken çok sayıda hayvan telef oldu. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine köye AFAD, jandarma, JAK ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İnkaya köyünün yakınında bulunan ve sele maruz kalan Topkaya köyünde de hasar oluştu.
İnkaya köyündeki evini su basan Resul Bayar, AA muhabirine, "Kapıyı çekme fırsatımız olmadı. Çoluk çocuk içerideydik, onları hemen dışarı attım. Evi su bastı, bu hale geldi." dedi.
"40-50 ev hasar gördü"
Köye sevk edilen AFAD, jandarma ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmasına başladı. İlk belirlemelere göre 6 araç ve 40 ev hasar gördü.
Köye sevk edilen İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin ekipleri de kanal ve evlerdeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Evleri hasar görenlere yardım eden JAK timleri de binalardaki suyu tahliye etmeye çalıştı.
Köye düğün için gelenlerin araçları sele kapıldı
Aracı sele kapılan Emrah Polat da kendilerini selden zor kurtardıklarını söyledi.
Köy sakinlerinden Ali Işık da selin bir anda geldiğini dile getirerek, "Evimi sel bastı, içeri giremiyorum. Duvardan kanal açtık, evden oluk oluk su geliyor." şeklinde konuştu.
Bingöl'de Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle Yedisu-Karlıova kara yolu ulaşıma kapandı.
Öğle saatlerinde başlayan sağanak sonucu Elmalı köyünde sel meydana geldi.
Sel yüzünden Elmalı köyünden geçen Yedisu-Karlıova kara yolu trafiğe kapandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Öte yandan bazı kişilerin sel sularının geçtiği dereden balık tutması dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.