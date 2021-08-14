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MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi

Barış Gündoğan   | 14.08.2021
MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiği belirtildi.

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