MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiğini bildirdi.
Sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi. (Görüntüler arşivdir) #MSB #TSK pic.twitter.com/stzT4e3HhH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2021
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.