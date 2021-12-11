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Kars'ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Kars'ta dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci   | 11.12.2021
Kars'ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Vatandaşların battaniye ve halı örterek araçlarını soğuklardan korumaya çalıştığı kentte, bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Keklik Deresi'nin bazı kısımları ise buz tuttu.

Vatandaşlardan Ümit Aygün, bölgede kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Ağaçlar, yollar buz tuttu. Biz de buzlanma oluşan yollarda güçlükle yürüyoruz." dedi.

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