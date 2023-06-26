Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu
Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kars
İlçede akşam saatlerinde aniden bastıran dolu etrafı beyaza bürüdü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı kanatlı hayvanlar telef oldu.
Yağış nedeniyle ilçede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Şiddetli dolu nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.
Kent merkezinde de akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.