Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in NATO Zirvesinde buluşması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yaptığı telefon görüşmesinde, iki liderin NATO Zirvesinde bir araya gelmeye karar verdiği bildirildi.
Atina
Yunanistan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Miçotakis'i arayarak, Başbakanlık görevini üstlenmesi vesilesiyle tebrik ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Başbakan Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenecek NATO Zirvesinde buluşmaya karar verdi." ifadesi yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.