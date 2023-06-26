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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in NATO Zirvesinde buluşması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yaptığı telefon görüşmesinde, iki liderin NATO Zirvesinde bir araya gelmeye karar verdiği bildirildi.​​​​​​​

Derya Gülnaz Özcan  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in NATO Zirvesinde buluşması bekleniyor

Atina

Yunanistan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Miçotakis'i arayarak, Başbakanlık görevini üstlenmesi vesilesiyle tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenecek NATO Zirvesinde buluşmaya karar verdi." ifadesi yer aldı.

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