Kars'ın 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü tamamen dondu
Kars'ın Susuz ilçesinde volkanik kayaçlar üzerinde bulunan doğal sit alanı Aygır Gölü buz tuttu.
Kars
Türkiye'de kışın en uzun ve çetin geçtiği illerden Kars'ta Çıldır Gölü'nün ardından 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü de tamamen dondu.
Üzerinde "Eskimo" usulü balık avcılığının yapıldığı göl, baharda etrafında açan sarı çiçeklerle kışın ise beyaz örtüyle her mevsim kendine has güzelliğe bürünüyor.
Soğuk havanın etkisiyle tamamen donan göl, karla kaplı dağlar arasında ziyaretçilerini büyüleyen güzelliyle ön plana çıkıyor.
Kars son zamanlarda Turistlik Doğu Ekspresi'yle kış turizminde binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.