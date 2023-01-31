Dolar
18.81
Euro
20.40
Altın
1,921.08
ETH/USDT
1,583.30
BTC/USDT
23,128.00
BIST 100
4,988.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kars'ın 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü tamamen dondu

Kars'ın Susuz ilçesinde volkanik kayaçlar üzerinde bulunan doğal sit alanı Aygır Gölü buz tuttu.

İsmail Kaplan   | 31.01.2023
Kars'ın 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü tamamen dondu Fotoğraf: İsmail Kaplan - AA

Kars

Türkiye'de kışın en uzun ve çetin geçtiği illerden Kars'ta Çıldır Gölü'nün ardından 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü de tamamen dondu.

Üzerinde "Eskimo" usulü balık avcılığının yapıldığı göl, baharda etrafında açan sarı çiçeklerle kışın ise beyaz örtüyle her mevsim kendine has güzelliğe bürünüyor.

Soğuk havanın etkisiyle tamamen donan göl, karla kaplı dağlar arasında ziyaretçilerini büyüleyen güzelliyle ön plana çıkıyor.

Kars son zamanlarda Turistlik Doğu Ekspresi'yle kış turizminde binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MÜSDAV'ın Çelebi Programı'yla öğrenciler sömestir tatilini Japonya'da geçiriyor
Çavuşoğlu: Türkiye'nin çok girişken ve aynı zamanda aktif bir diplomasi gerçekleştirmesi gerekiyor
Kars'ın 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü tamamen dondu
Bakan Kurum: Suyu tasarruflu kullanmak, su kaynaklarını korumak ülkemizin geleceği açısından hayati bir durum
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı

Benzer haberler

Kars'ın 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü tamamen dondu

Kars'ın 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü tamamen dondu

Kars'ta etkili olan kar ve sis kara yollarında ulaşımı aksattı

Kars'ta ciritçiler dondurucu soğuk ve kar altında yarıştı

Çıldır Gölü'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

Çıldır Gölü'nde yarıyıl tatili yoğunluğu
"Medeniyetler Beşiği" Ani Ören Yeri'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

"Medeniyetler Beşiği" Ani Ören Yeri'nde yarıyıl tatili yoğunluğu
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet