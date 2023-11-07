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Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Kars ve Ardahan'ın yüksek rakımlı bölgelerine kar yağdı.

Günay Nuh, Cüneyt Çelik  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan/Kars

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Ardahan'ın yüksek noktalarında kar etkili oldu.

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi kar nedeniyle beyaza büründü.

Kent ile Şavşat arasındaki tepelere de kar yağdı.

Buzlanmanın oluştuğu bölgelerde ise aralıklarla sis etkisini gösteriyor.

Kars

Kentte iki gündür etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kars ile Susuz ilçesi arasında yer alan dağlar beyaza büründü.

Selim ilçesindeki Allahuekber Dağları'nda da kar etkili oldu.

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