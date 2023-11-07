Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Kars ve Ardahan'ın yüksek rakımlı bölgelerine kar yağdı.
Ardahan/Kars
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Ardahan'ın yüksek noktalarında kar etkili oldu.
Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi kar nedeniyle beyaza büründü.
Kent ile Şavşat arasındaki tepelere de kar yağdı.
Buzlanmanın oluştuğu bölgelerde ise aralıklarla sis etkisini gösteriyor.
Kars
Kentte iki gündür etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kars ile Susuz ilçesi arasında yer alan dağlar beyaza büründü.
Selim ilçesindeki Allahuekber Dağları'nda da kar etkili oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.