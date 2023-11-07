Boğaziçi Üniversitesi İsrail'deki kurumlarla akademik işbirliği yapmayacağını duyurdu
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, "İsrail'in sivillere uyguladığı tutuma karşı sessiz kalmayı ya da destek olmayı tercih eden İsrail akademi dünyasıyla kalıcı bir ateşkes tesis edilinceye kadar akademik işbirliği gerçekleştirmeyeceklerini" bildirdi.
İstanbul
Rektörlüğün sosyal medya hesabından "Filistin'in yanındayız" başlığıyla yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 1 aydır sürdürdüğü saldırıların, 21'inci yüzyılın soykırımına dönüşmenin eşiğinde olduğu belirtildi.
FİLİSTİN’İN YANINDAYIZ!— Boğaziçi Üni. (@UniBogazici) November 7, 2023
WE STAND WITH PALESTINE!
نحن مع فلسطين pic.twitter.com/IL4rR6cWzN
Açıklamada, Boğaziçi Üniversitesinin bu insanlık dışı durumu kınadığı aktarılarak, ateşkesin acilen sağlanmasının hayati önemi vurgulandı.
Sağduyu sahibi akademi camiasının uluslararası ile Türkiye'deki tüm mensuplarına, İsrail tarafından Gazze'deki Al-Azhar Üniversitesinin bombalanması, Gazze'de yaşananlara karşı vicdanlı ses olunması ve eyleme geçilmesi için çağrı yapılan açıklamada, "Bilim dünyasının uluslararası bir temsilcisi olarak İsrail'in sivillere uyguladığı tutuma karşı sessiz kalmayı ya da destek olmayı tercih eden İsrail akademi dünyasının herhangi bir kurum ya da temsilcisiyle, kalıcı bir ateşkes tesis edilinceye kadar hiçbir akademik işbirliği gerçekleştirmeyeceğimizi belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden boykot
Öte yandan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden yapılan "Boykot var" başlıklı duyuruda, üniversitenin yerleşkesindeki kantin ve kafeteryalarda Filistin'de yaşanan insanlık suçlarına destek veren markaların ürünlerinin satışının yapılmayacağı bildirildi.
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