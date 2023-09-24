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Kars ve Ardahan'da dolu ile sağanak etkili oldu

Kars ve Ardahan'da etkili olan dolu ile sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Cüneyt Çelik, Ömer Tarsuslu, Günay Nuh  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Kars ve Ardahan'da dolu ile sağanak etkili oldu Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA

Kars/Ardahan

Kars'ta öğleden sonra etkili olan sağanak, zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı.

Yağış nedeniyle Cumhuriyet ve İnönü caddelerinde su birikintileri oluştu. Yolda biriken su sürücülere zor anlar yaşattı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı Selim-Erzurum kara yolunda güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan’da da öğleden sonra başlayan sağanak yerini bazı bölgelerde doluya bıraktı.

Dolu nedeniyle Damal ilçe merkezi beyaza büründü.

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