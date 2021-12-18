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Kars-Erzurum kara yolunda devrilen otobüste 4 kişi hayatını kaybetti

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci   | 18.12.2021
Kars-Erzurum kara yolunda devrilen otobüste 4 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Iğdır-Ankara seferi yapan Aras Turizm firmasına ait 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü, Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü mevkisinde kar nedeniyle devrildi.

Olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüste bulunan yabancı uyruklu Gomar Niyazoma, Emre Özsimek ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi ile Kars'taki Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan vefat eden yolcuların yakınları Sarıkamış Devlet Hastanesi önünde ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Kars Valisi Türker Öksüz, kazanın hemen ardından tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

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