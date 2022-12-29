Dolar
18.72
Euro
19.93
Altın
1,807.33
ETH/USDT
1,202.40
BTC/USDT
16,599.00
BIST 100
5,446.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kars Barajı Gölü soğukların etkisiyle kısmen dondu

Kars Barajı Gölü'nün yüzeyi, kentte bir süredir etkili olan soğuk havanın etkisiyle yer yer buzla kaplandı.

Cüneyt Çelik   | 29.12.2022
Kars Barajı Gölü soğukların etkisiyle kısmen dondu Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA

Kars

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle "Göl Su Projesi" kapsamında yapılan Kars Barajı Gölü'nün bir bölümü buz tuttu.

Baraj gölünün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB'den Zonguldak ve Kocaeli'de iki okulda yaşanan şiddet olaylarına soruşturma
İçişleri Bakanı Soylu, Van'da araç teslim törenine katıldı
İzmir'de toplu ulaşım ücretlerine zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teknoloji ve bilişim sektörüne 7 müjde
Deniz ve Hava kuvvetlerinden Ege Denizi'nde fiili silah eğitimi

Benzer haberler

Kars Barajı Gölü soğukların etkisiyle kısmen dondu

Kars Barajı Gölü soğukların etkisiyle kısmen dondu

Geleceğin şefleri Kars peyniri yapımını ustasından öğreniyor

Kars, Ağrı ile Ardahan'da dere ve göletler buz tuttu

Kars'taki Lavaş Gölü tamamen dondu

Kars'taki Lavaş Gölü tamamen dondu
Sivas, Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Sivas, Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
Kars'ta 75 metreden akan Susuz Şelalesi kısmen dondu

Kars'ta 75 metreden akan Susuz Şelalesi kısmen dondu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet