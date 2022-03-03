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Gündem

Karla kaplanan Ilgaz Dağı'nın etekleri havadan görüntülendi

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlar, havadan görüntülendi.

Bilal Kahyaoğlu   | 03.03.2022
Karla kaplanan Ilgaz Dağı'nın etekleri havadan görüntülendi Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Kar yağışının ardından yüzde 67'si ormanlarla kaplı kentin beyaza bürünmesi, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın etekleri de kar altındaki görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Dağın kar ile birleşmesinin ardından ortaya çıkan manzara, dron ile görüntülendi.

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