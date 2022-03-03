Karla kaplanan Ilgaz Dağı'nın etekleri havadan görüntülendi
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlar, havadan görüntülendi.
Kastamonu
Kar yağışının ardından yüzde 67'si ormanlarla kaplı kentin beyaza bürünmesi, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın etekleri de kar altındaki görüntüsüyle dikkati çekiyor.
Dağın kar ile birleşmesinin ardından ortaya çıkan manzara, dron ile görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.