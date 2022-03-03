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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Cem Ali Kuş, Murat Ataseven   | 03.03.2022
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Düzce

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkisini devam ettiriyor.

Bölgede gece başlayan kar yağışı, Yumrukaya, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

Bolu Dağı kesiminde yer yer sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düşüyor.

Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Trafik polisleri ise sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

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