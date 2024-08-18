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Kariye Camisi cuma günleri ziyarete kapalı olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle İstanbul'daki Kariye Camisi'nin cuma günleri ziyarete kapalı olacağını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Kariye Camisi cuma günleri ziyarete kapalı olacak

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Kariye Camisi'nde, çok yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle, yarın itibarıyla "Koruma Amaçlı Ziyaretçi Yönetim Planı" uygulamasına geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kariye Camisi, cuma günleri yalnızca ibadete açık olacak. Diğer günler, vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurulacak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ibadet için gelen Müslüman yabancılar camiye ücretsiz girebilecek." bilgilerine yer verildi.

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