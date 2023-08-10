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KARDEMİR'e alınacak 300 işçi kurayla belirlenecek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçi kadrosunda istihdam edilecek 300 kişi için kura çekilecek.

Ahmet Özler  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
KARDEMİR'e alınacak 300 işçi kurayla belirlenecek

Karabük

KARDEMİR, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajında, Türkiye'nin ilk entegre ağır sanayi kuruluşu KARDEMİR'e alınacağını duyurduğu 600 işçiden 300'ünün işe başlama sürecine ilişkin internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

İşçilik pozisyonları için belirtilen kriterlere uygun adaylar arasında 14 Ağustos'ta saat 10.00'da Karabük Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekileceği aktarılan açıklamada, kura çekimine davet için uygun adayların SMS ile ayrıca bilgilendirileceği kaydedildi.

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