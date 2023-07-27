Karadeniz'de fırtına bekleniyor
Karadeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren fırtına öngörülüyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in batısında ve genelinde batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına görülecek.
Fırtına, cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.
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