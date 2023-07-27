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Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Karadeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren fırtına öngörülüyor.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in batısında ve genelinde batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına görülecek.

Fırtına, cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.


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