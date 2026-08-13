Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Karadeniz'de 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Samsun'da sağanak yollarda su birikintilerine neden oldu

Samsun'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Özellikle Canik ilçesinde etkisini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, yollarda göllenmeler meydana geldi. Bir mazgaldan yaklaşık 4-5 metre yüksekliğe su fışkırdı.

Su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri suları tahliye etmek ve göllenen yolları açmak için mesai harcadı. Bölge Trafik ekipleri ise su birikintilerinin oluştuğu yollarda önlem aldı.

Rize ve Artvin için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Rize geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.