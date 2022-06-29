Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi
Karabük'te sağanağın ardından meydana gelen selin yol açtığı hasarlar, havadan görüntülendi.
Karabük
Pazartesi sabahı başlayan ve giderek etkisini artıran sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle il merkezindeki tarım arazileri sular altında kaldı.
Yenice ilçesinde bulunan Şeker Kanyonu'ndan geçen ve birçok köyün ulaşımını sağlayan yol, heyelan nedeniyle yıkıldı.
Hasar tespit çalışması yapılan tarım alanları ve trafiğe tamamen kapatılan yol, havadan görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.