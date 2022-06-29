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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: En kısa sürede Bozkurt'taki çalışmalarımızı bitirmiş olacağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bozkurt'ta yürütülen çalışmalarla dere genişliğinin 72 metreye çıkardığını belirterek, "En kısa sürede Bozkurt'taki çalışmalarımızı bitirmiş olacağız." dedi.

Mustafa Çalkaya   | 29.06.2022
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: En kısa sürede Bozkurt'taki çalışmalarımızı bitirmiş olacağız Fotoğraf: Ömer Taha Çetin / AA

Kastamonu

Kirişci, Kastamonu’nun Bozkurt Kaymakamlığında yaptığı açıklamada, selden dolayı 1 kişinin kaybolduğunu, arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kirişci geçen sene Bozkurt’ta meydana gelen selde yaklaşık 70 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Zonguldak ve Kastamonu'da selden etkilenen tarım alanlarında meydana gelen hasar için tespit çalışmalarının hızla devam ettiğini dile getiren Kirişci, sonrasında zararların karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

İklim değişikliği nedeniyle üreticilerin sel gibi felaketlerle karşı karşıya kalabildiğine işaret eden Kirişci, bu tür durumlarda zararın azaltılması için üreticilerin tarım sigortası yaptırması gerektiğini vurguladı.

Kirişci, Bozkurt'ta da derenin genişletilmesi için çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, "Burada derenin genişletilmesi için Devlet Su İşleri marifetiyle yürütülen bir çalışma var. Geçtiğimiz yıl derenin genişliği 28 metreydi, şu an 72 metreye ve servis yollarıyla beraber 85 metre genişliğe çıkarılmış durumda. En kısa sürede Bozkurt'taki çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. İnşallah servis ve yürüyüş yollarıyla güzel bir Bozkurt inşa etmiş olacağız." diye konuştu.

Bozkurt'ta geçen yıl zarar gören köprüyü yayalar için tekrar yapacaklarını belirten Kirişci, ayrıca ulaşım için iki köprü daha yapacaklarını belirtti.

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