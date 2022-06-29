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Karabük'te sağanaktan etkilenen ev ve iş yerleri temizleniyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde 3 gün önce başlayan ve etkisi giderek artan sağanakta su altında kalan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor.

Ahmet Özler   | 29.06.2022
Karabük'te sağanaktan etkilenen ev ve iş yerleri temizleniyor

Karabük

Sağanaktan etkilenen iş yerleri ve evler, vatandaşlar ile belediye ekiplerince temizleniyor.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ilçede heyelan nedeniyle kapanan yolların açılması için başlatılan çalışmalar da sürüyor.

Esnaf Adnan Üsküdarlı, AA muhabirine, İncedere'nin taşması ile restoranının duvarının yıkıldığını söyledi.

Üsküdarlı, "Arka tarafta duvar göçtü, oradan girdi su ön taraftan çıktı. Şu anda temizlik çalışması yapıyoruz. Yapacak bir şey yok, doğal afet." dedi.


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