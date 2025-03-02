Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,246.50
BTC/USDT
86,052.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük’teki otobüs kazasında yaralananların durumuna ilişkin Bozüyük Devlet Hastanesinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem, Savunma sanayisi

Kara ATMACA atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi

ROKETSAN firmasınca geliştirilen Kara ATMACA, atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu tazeledi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Kara ATMACA atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi

Ankara

Firmanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En uzun menzilli seyir füzemiz Kara ATMACA UM, atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de ROKETSAN'ın paylaşımını kendi sosyal medya hesabında alıntıladı.

Kara ATMACA'nın, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu başarıyla tamamlayarak kendi rekorunu bir kez daha kırmasının, Türk savunma sanayisinin mühendislik kabiliyetlerini, teknolojik yetkinliğini ve stratejik caydırıcılığını gözler önüne serdiğini vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Her başarılı test atışı, milli teknoloji ekosistemimizin gücünü ve ülkemizin bağımsız savunma sanayi vizyonunu pekiştiriyor. Bu süreçte emek veren Başkanlığımız personelini, ROKETSAN ekibini ve tüm alt yüklenicilerimizi tebrik ediyorum."

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de paylaşımında, "Kara ATMACA'mız atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi. Seyir füzemiz ATMACA UM, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu başarıyla tamamlayarak, sahadaki güvenirliğini ve caydırıcı gücünü bir kez daha kanıtladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kara ATMACA atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi
MSB'den, Mehmetçiğin ilk iftarına ilişkin paylaşım
Bilecik'te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı
TOKİ, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki deprem konutlarını tamamladı
Şam Havalimanı'nda yenileme çalışmaları devam ediyor

Benzer haberler

Kara ATMACA atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi

Kara ATMACA atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi

Şebekeye doğal gaz girişinde şubatta tüm zamanların rekoru kırıldı

Modern pentatlonda Los Angeles 2028 hedefi 4 sporcuyla katılım

Savunma sanayi şirketlerine 250 milyon avro kiralama desteği verilecek

Savunma sanayi şirketlerine 250 milyon avro kiralama desteği verilecek
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Fikir üreten herkesin yanında olmaya devam edeceğiz

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Fikir üreten herkesin yanında olmaya devam edeceğiz
Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu'nda yolcu rekoru kırıldığını bildirdi

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu'nda yolcu rekoru kırıldığını bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet