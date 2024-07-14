Dolar
33.01
Euro
36.04
Altın
2,411.39
ETH/USDT
3,183.00
BTC/USDT
59,669.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Gökhan Zobar  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor

Edirne

Tatillerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor.

Yurda gelişlerde kara yolunu tercih eden gurbetçiler, Edirne'deki sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk oluştururken gümrük ve polis ekipleri tüm peronlarda sorunsuz geçiş için çaba sarf ediyor.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da sınır kapısında incelemelerde bulundu.

Gurbetçilerle sohbet eden Karaburun, sürücülere trafikte dikkatli ilerlemeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Almanya'dan gelen Tekin Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye varmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Ana vatana gelince ayrı bir heyecan yaşadıklarını belirten Acar, "Bulgaristan'dan girerken Türk bayrağını görüyorum ve içim kıpır kıpır oluyor. Vatan aşkını tarif edemem. Her yıl memlekete gelerek hasret gideriyorum." dedi.

Belçika'dan gelen Abdulkadir Baydur ise Türkiye'ye gelince bütün yorgunluğunun geçtiğini ifade etti.

Tatilde ailesini ve akrabalarını ziyaret edeceğini dile getiren Baydur, "Vatanımıza ulaştık, Allah herkese kazasız belasız bir yolculuk nasip etsin. Gurbetteyken her şeyi özlüyoruz, inşallah güzel bir tatil geçireceğiz." diye konuştu.

Ailesiyle Almanya'dan gelen Gökhan Poşul da sınırda Türk bayrağını görünce yüzlerinin gülmeye başladığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın işletmenin ikinci kısmına sıçradı
İzmir'de elektrik akımına kapılıp ölen gencin cenazesi Osmaniye'de defnedildi
Bakan Bak, "15 Temmuz'dan Gazze'ye Özgürlük İçin Pedal Çeviriyoruz" programına katıldı

Benzer haberler

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor

Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Jandarma ekipleri Kapıkule'den yurda giren gurbetçileri ikramlarla karşılıyor

Gurbetçilerin Kapıkule'den yurda beklemeden geçmesi için polis ve gümrük personelinin yoğun mesaisi sürüyor

Gurbetçilerin Kapıkule'den yurda beklemeden geçmesi için polis ve gümrük personelinin yoğun mesaisi sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet