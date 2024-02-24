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Kapadokya semalarından "Gazze'de acil ateşkes" çağrısı

Nevşehir Filistin'e Destek Platformunca, sıcak hava balonlarıyla "Gazze'de acil ateşkes" çağrısı yapıldı.

Behçet Alkan  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
Kapadokya semalarından "Gazze'de acil ateşkes" çağrısı Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Kapadokya'da turistlere yönelik tur hizmeti veren sıcak hava balonlarının bazılarının sepetlerine, Türkçe ve İngilizce "Gazze'de acil ateşkes" ve "Refah Kapısı açılsın" yazılı afişler asıldı.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki Meskendir Vadisi'nde uçuş için hazırlanan balonlar, turistlerin binişinin ardından gökyüzüne yükseldi.

Platformun il koordinatörü Mustafa Gençtürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den beri çocuk, yaşlı ayrımı gözetmeksizin sivilleri katlettiğini, dünya kamuoyunun da buna sessiz kaldığını söyledi.

Gazze Şeridi'nde sivil halkın büyük mağduriyet yaşadığını dile getiren Gençtürk, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 29 bin kardeşimiz şehit olurken, 69 bin kişi yaralandı ve binlercesi hala enkaz altında. BM'nin tespitine göre, bölgede gıda krizi had safhaya ulaşmış durumda ve bölgeye çok az gıda girebilmekte. İşgalciler, sivilleri güvenli bölge diye sürdükleri alanları da bombalamaktadır. Çocuk ve kadınların sığındığı okullar, cami ve kamplar bombalanıyor. Bir an önce ateşkesin sağlanmasını ve Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını istiyoruz."

Afişleri taşıyan sıcak hava balonları, yaklaşık bir saat boyunca bölgedeki vadiler üzerinde süzüldü.

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