Kandıra'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.
Kocaeli
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm plajlarda bugün denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.