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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-III'ün tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşuyor.
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Kandıra'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Murat Yıldırım  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Kandıra'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Kocaeli

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm plajlarda bugün denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

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