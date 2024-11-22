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Kamu Personeli Danışma Kurulu 26 Kasım'da toplanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın başkanlığında yapılacak toplantının teması, "Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği" olacak.

Orhan Onur Gemici  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Kamu Personeli Danışma Kurulu 26 Kasım'da toplanacak

Ankara

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında 26 Kasım'da gerçekleşecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak.

Toplantı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarının temsilcilerinin katılımıyla "Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği" temasıyla gerçekleşecek.

Toplantıyla, kamu görevlilerinin ve kamu personel yönetiminin daha etkin ve daha dinamik bir işleyişe kavuşması amaçlanıyor.

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