Kamu işçilerine ek ödemenin ilk yarısı bugün yapılacak

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2026 yılında verilecek ilave ödemenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine bu yıl birinci yarısı bugün, diğer yarısı 18 Aralık'ta olacak şekilde ilave ödeme yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2026 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 22 Mayıs, İkinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun."