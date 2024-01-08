Dolar
29.89
Euro
32.72
Altın
2,029.36
ETH/USDT
2,190.00
BTC/USDT
43,555.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kalkan-7 operasyonlarında 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde düzenlenen Kalkan-7 operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Selma Kasap  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
Kalkan-7 operasyonlarında 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılın ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 27 ilde jandarmamız, polisimiz ve sahil güvenliğimiz tarafından 57 ayrı yere yapılan operasyonlarda; 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 6'sı tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kalkan-7 operasyonlarında 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı
İBB Başkan adayı Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile bir araya geldi
İBB Başkan adayı Kurum: Çok yakında müjdelerimizi sevgili İstanbullulara vereceğiz
Ankara'da 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Bursa'da fırtına ve sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Kalkan-7 operasyonlarında 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı

Kalkan-7 operasyonlarında 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı

Ege'de 2023'te geri itilen 25 bin düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Meksika'dan ABD'ye gitmek isteyen göçmen sayısı 2023'te 2 milyon 240 bini aştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet