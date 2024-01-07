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İBB Başkan adayı Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, ilk günden işe başladıklarını belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile çilesiz İstanbul için projeleri konuştuklarını bildirdi.

Semra Orkan  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
İBB Başkan adayı Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile bir araya geldi

İstanbul

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz. Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Uraloglu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız." ifadesini kullandı.

Kurum, "Sadece İstanbul" etiketiyle toplantıya ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

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